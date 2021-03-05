С двумя нокдаунами: Чемпион мира из Казахстана победил марокканского боксера

Казахстанские боксеры продолжают выступать на международном турнире в Кастельоне (Испания), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинале в весовой категории до 81 килограмма Бекзат Нурдаулетов дрался с марокканцем Мохамедом Асагиром. По ходу боя Нурдаулетов успел дважды отправить своего соперника в нокдаун и добился уверенной победы.
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Добавим, что Бекзат Нурдаулетов является чемпионом мира — "золото" он выиграл в 2019 году в Екатеринбурге (Россия), там он тоже выступал в весовой категории до 81 килограмма. Два года назад Нурдаулетову было присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан".
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