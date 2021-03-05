Сделать равной зарплату мужчин и женщин предложили в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) предложила сделать равной оплату равноценного труда мужчин и женщин, которая будет гарантирована прозрачностью механизма его оплаты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Соответствующий проект представила комиссар ЕС по вопросам равенства Хелена Далли.

Предложение о прозрачности оплаты труда — это важный шаг на пути к соблюдению принципа равной оплаты за равный или равноценный труд между женщинами и мужчинами. Оно позволит работникам отстаивать право на равную оплату труда и положит конец гендерной предвзятости в оплате труда, — сказала она.

Предложение сосредоточено на обеспечении прозрачности размера зарплаты и на "улучшении доступа к правосудию для жертв дискриминации" в этой области. Работодатели, у которых трудоустроены не менее 250 сотрудников, должны в том числе публиковать информацию о разнице в оплате труда женщин и мужчин. За дискриминацию в оплате труда сотрудники будут иметь право на компенсацию.

Теперь законопроект направят на утверждение в Европарламент и Совет ЕС. В случае его принятия у государств-членов союза будет два года, чтобы перенести его в национальное законодательство.

В пресс-релизе ЕК уточняется, что внедрение и применение права на равную оплату труда женщин и мужчин за равный или равноценный труд на практике остается "серьезной проблемой в странах союза".

В европейских странах женщины получают на 16% меньше, чем мужчины.