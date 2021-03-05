Женское дело, поддержанное государством

В канун 8 марта женщины-предприниматели поделились своим опытом обращения за государственной поддержкой, рассказали историю своего бизнеса, поделились, как построить свое дело с нуля, сообщает zakon.kz.

Эти истории показывают, что воплотить свои амбициозные мечты в жизнь им помогли персональные качества и постоянная мотивация на успех, а в некоторых случаях ключевой стала государственная поддержка через Фонд развития предпринимательства "Даму", дочернюю организацию АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Уникальное производство создала алматинка Бахыт Алимбекова. Ее эксклюзивные шляпы, известные под брендом "EleGant", получают высокие оценки от дизайнеров мирового уровня.

В 2010 году, благодаря государственной поддержке, оказываемой через АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "Kaznex invest", мы впервые попали на международную выставку в Москву. Только компаний по изготовлению головных уборов там было 47! Российские компании платили телевизионщикам за право, чтобы их продукция попала в кадр. Но когда ведущая увидела наши шляпки она решительно скомандовала оператору – снимай это! Так сюжет о нашем предприятии и шляпы бренда EleGant попали на телеканалы бесплатно, - рассказывает Бахыт Алимбекова.

Причиной жизнеспособности компании г-жа Алимбекова считает свою команду: "Всегда понимала и руководствовалась при выборе персонала утверждением: люди решают все, хорошие специалисты – один из залогов успеха развития предприятия. Посмотрите, с какой любовью мои мастерицы выглаживают поля у шляп, тщательно прорабатывают каждый этап изготовления головного убора - в этом и есть секрет красоты! Шляпы – это штучная, кропотливая работа и делается она с особым отношением к результату. Никогда не забываем огромную роль и школу наших ведущих специалистов - дизайнера Натальи Богдановой и высокопрофессиональных мастериц - Людмилы Роо, Нины Шило. За годы работы предприятия мы вырастили и воспитали новые кадры, постоянно обучаем наших специалистов, поддерживаем их творческое начало. Наш молодой дизайнер Асель Оразалиева, выпускница Жургеневской Академии многому научилась у Натальи Богдановой, сохранила школу этого талантливого дизайнера, переняла опыт и мастерство".

Развивать и расширять производство бизнесвумен также помогает государство.

У нас есть немало программ поддержки предпринимателей, в частности, через Фонд "Даму" наша компания получила субсидирование процентной ставки по кредитам. Мы не ждем каких-то особых преференций, сами действуем, работаем. Хотелось бы, чтобы все заказы, которые мы получаем от государственных предприятий были бы с предоплатой. Я думаю, это было бы справедливым решением для предприятий с устоявшейся хорошей репутацией поставщиков. А пока мы вынуждены брать дорогие кредиты на пополнение оборотных средств. Без государственной программы Фонда "Даму", которая позволяет субсидировать процентную ставку, мы не смогли бы решить многие финансовые задачи, - поделилась своим мнением Бахыт Алимбекова.

Асель Жекенова из Актау, отказавшись от перепродажи товара из Турции, создала собственное производство одежды для беременных и кормящих мам под брендом "Дария".

В 2015 году я отказалась от продажи турецкого монобренда и решила стать производителем. Стала шить дефицитную в ту пору одежду для беременных, - вспоминает биснесвуман.

Позднее предпринимательница получила грант от частного благотворительного фонда "Саби": "Проект одежды для беременных и кормящих матерей приняли на конкурс только потому, что я уже воплотила в жизнь свою идею: создала бренд "Дария" и даже монетизировала его. Мне дали грант. Но в ту пору я уже работала над новым направлением – пошив спортивной формы"

Проект оказался настолько масштабным, что гранта на воплощение всего задуманного Асель оказалось недостаточно: "На часть полученных средств я решила построить свой швейный цех в центре Актау, где у меня была своя земля, а недостающую сумму восполнила через льготный кредит под 8% в Фонде "Даму", но уже через месяц условия государственной поддержки изменились и ставка снизилась до 6% годовых. Это, конечно, классно. Теперь, в том числе благодаря Фонду "Даму", у швейного цеха есть крыша над головой. Моим швеям и закройщицам, больше не нужно ехать на окраину города, где я могла арендовать помещение по сходной цене, не нужно мерзнуть из-за отсутствия отопления зимой, кондиционеров летом, можно не бояться частых отключений электричества, подачи холодной воды, не нужно искать столовую, чтобы поесть. Клиенты могут зайти в шоу-рум и посмотреть на нашу продукцию. Из таких мелочей – удержание персонала, хорошая дисклокация для клиентов, и строится конкурентное преимущество. Благодаря внедрению электронных счетов-фактур, сейчас мы удаленно обслуживаем весь запад Казахстана".

У меня три сына и две дочери. Я сама выросла в многодетной семье и понимаю, что нужно рассчитывать только на свои силы. Зимой подала заявку на грант "Бастау" на получение швейной машинки и оверлока. Вот уже полгода как получила оборудование, создала миницех из таких же многодетных мам и шью постельное белье и одежду. А буквально месяц у меня новый проект – открыла курсы кройки и шитья, - рассказала многодетная мать Жума Нургалиева из Нур-Султана, которая создала одноименное ИП и наладила производство постельного белья и одежды.

На достигнутом Жума Нургалиева не останавливается и запускает новый бизнес-проект: "Сейчас планирую подать заявку в Фонд "Даму" на получение кредита на переработку сырья в агропромышленном секторе. У нас есть дом в деревне, куда мы часто ездим и мне больно смотреть, как гниет сырье, которое можно было бы собирать и перерабатывать. Кроме того, не раз читала и слышала, что именно переработка в агропромышленном секторе поддерживается государством наиболее охотно. Я уже мониторила рынок оборудования и нашла приемлемые по цене и качеству агрегаты по переработке сырья".

Женское предпринимательство в Казахстане развивается шаг за шагом. Растет число компаний, которыми владеют или управляют женщины. На сегодня в структуре владельцев субъектов МСП доля женщин-предпринимателей в Казахстане составляет 43%. К примеру, в США этот показатель составляет 42%, в Турции и Южной Корее – по 40%.

Из всех проектов, поддержанных Фондом "Даму", более 51% приходятся на женское предпринимательство. Их общая сумма составила 1,26 триллионов тенге. Это более половины всех бизнес-идей, поддержанных нашим институтом развития. День ото дня меняется качество бизнеса, в котором участвуют представительницы слабого пола. Если начинается он с торговли или с государственных заказов, то постепенно женщины переходят в другие сектора – в обрабатывающую промышленность, где вклад в развитие экономики страны еще более значим. Надеемся, что опыт, о котором мы рассказали, вдохновит еще больше женщин заняться собственным делом жизни. А государственные институты, призванные поддержать деловые инициативы, им помогут, - считает Гаухар Бурибаева. Председатель Правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".