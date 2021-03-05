За сутки не зафиксировано смертей от пневмонии в Казахстане

5 марта 2021, 09:24
Фото: inform.kz

В Казахстане за последние сутки не зафиксировано смертей от пневмонии, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса скончались восемь человек.

Также, на 3 марта зафиксировано 44 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 224 человека выздоровели.


Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49462, летальных случаев - 635, выздоровевших - 43181.

На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 882 человека (13 236 КВИ+ и 5 646 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 506 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 376 пациентов.


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