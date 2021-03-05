Пьяный водитель сбил школьниц: очевидцы расcказали подробности ДТП в Алматинской области

Сбитые пьяным лихачом в Алматинской области две школьницы восьми и девяти лет все еще в коме. Их состояние врачи Енбекшиказахской районной больницы оценивают, как крайне тяжелое, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

3 марта пьяный водитель сбил четырех школьниц в Алматинской области .

По словам очевидцев, удар был такой силы, что школьниц буквально раскидало в разные стороны. А машина остановилась возле знака пешеходного перехода.

Как рассказали очевидцы происшествия, скорая на помощь на место ДТП приехала не сразу.

Мы выбежали на улицу. Девочка стояла с переломанной ногой вот тут недалеко от происшествия и кричала о помощи. Мы начали закрывать глаза от того, что две девочки без сознания лежали в крови. Скорую сразу никто не вызывал. Потом наш сосед Тимур вызвал, - рассказала очевидец Александра Григориади.

После аварии трех из четырех школьниц с различными травмами экстренно госпитализировали в Енбекшиказахскую районную больницу села Шелек. Двое в итоге попали в реанимацию - их состояние оценивается, как крайне тяжелое. За их жизнь борются врачи. Еще одну девочку перевели в областную детскую больницу. Ее здоровью ничего не угрожает. Четвертая отделалась легким испугом и находится дома.

У всех девочек черепно-мозговые травмы. У обеих девочек, которые находятся в реанимации, у них есть травмы посерьезнее, такие как: переломы бедер, переломы таза плюс черепно-мозговая травма. Проводится интенсивная терапия. Состояние девочек остается еще тяжелым, - рассказал замдиректора Енбекшиказахской районной больницы с. Шелек Рустам Идрисов.

Врачи провели консилиум и, по их словам, лечение проводится в полном объеме и имеется запас необходимых лекарств. Сюда же приехало руководство Алматинской области и районного акимата. Они навестили девочек в больнице и встретились с родителями учениц.

Эта ситуация под контролем Главы государства, акима области и района. Сегодня мы приехали узнать состояние детей. Больница полностью оснащенная. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, - сказал первый замакима Енбекшиказахского района Айбек Бидаев.

А что касается виновника ДТП, известно, что мужчине 54 года. Он отец троих детей. Друзья и одноклассники отзываются о нем, как о примерном семьянине и хорошем друге.

У него образованные дети. Он ухаживает за своей матерью. Мы знаем его, как одного из активистов нашего села. Он впервые сел пьяным за руль. Его жена приходила просить прощение у родных. Они очень сожалеют, - рассказал житель Енбекшиказахского района Мади Утемисов.

Медэкспертиза уже подтвердила: мужчина действительно сел за руль нетрезвым. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту начато досудебное расследование. Пьяному лихачу грозит срок до трех лет тюрьмы и лишение водительских прав.