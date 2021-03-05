Оставила ребенка в степи. Спустя 11 лет в Костанайской области расследуют преступление

Спустя 11 лет расследуют убийство ребенка в Костанайской области, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Alau.kz, в одно из подразделений полиции области поступило сообщение о том, что в регионе больше десяти лет назад было совершено убийство малолетнего ребенка.

Родился ребенок, который был зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния, установили роддом, где он родился, там это все подтверждается медицинской документацией. Хоть и прошло время, есть отметки об этом, — сообщил начальник отдела следственного управления ДП Костанайской области Артем Ткаченко.

Полицейские нашли мать ребенка, и она рассказала, что произошло в 2008-ом году.

В ходе ссоры она ушла из дома. Ну, выгнали ее, скажем так, из дома, там по-разному показания… И, в связи с тем, что положение у нее было сложное, жизненное, она оставила ребенка, скажем так в степи, — говорит Ткаченко.

За окраиной села женщина оставила уже мертвую дочь. Она, как призналась, задушила ее, а сама же уехала в другой район области, и прожила там до визита к ней полицейских 11 лет. Впрочем, живет и сейчас.

Останков ребенка найти не удалось, более того, изменилась указанная женщиной местность. Там где раньше была степь, пролегла дорога.

Теоретически, конечно, может быть и самооговор. Должны быть доказательства. Доказательства имеются те, что ребенок родился, и ребенка сейчас нет. Может быть, он все таки живой, теоретически, - уточняет начальник отдела.

Как говорят полицейские, подозреваемая раскаялась в содеянном.