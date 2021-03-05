Как аннулировать заявление на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление

С января 2021 года вступили в силу законодательные нормы, предоставляющие гражданам право использования части своих пенсионных накоплений не только для улучшения жилищных условий и оплаты лечения, но и для передачи в инвестиционное управление управляющим компаниям, сообщает zakon.kz.

Пенсионные накопления вкладчика могут быть переданы в управление управляющим инвестиционным портфелем:

в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика в ЕНПФ и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений; либо

в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений на счете вкладчика в ЕНПФ, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией, предусматривающего пожизненные выплаты.

Что нужно сделать для перевода пенсионных накоплений в УИП

Для перевода пенсионных накоплений одному или нескольким УИП вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением.

Заявление может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ. Пошаговая инструкция перевода пенсионных накоплений УИП размещена на сайте enpf.kz в разделе "Услуги"-"Перевод части накоплений в доверительное управление УИП"

ЕНПФ осуществляет перевод части пенсионных накоплений, превышающую сумму достаточности, в доверительное управление УИП в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. До момента перевода заявленной суммы управляющему инвестиционным портфелем вкладчик может изменить свое решение о переводе части накоплений в доверительное управление и аннулировать свое заявление, - сообщили в фонде.

Приняв такое решение, вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность, либо через Личный кабинет на сайте enpf.kz , где заработал новый сервис аннулировании заявления на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП.

Что нужно сделать для того, чтобы аннулировать заявление



При подаче заявления об аннулировании через Личный кабинет на сайте enpf.kz необходимо выполнить следующие действия:

сначала необходимо авторизоваться в Личном кабинете;

далее переходим в подраздел Личного кабинета "Услуги" - "Мои заявления на выплаты / переводы";

после нужно убедиться, что статус заявления, который хотите аннулировать имеет статус - "Принято к обработке";

далее при просмотре деталей данного заявления для выбора будет активна кнопка "Аннулировать";

следующем шагом необходимо ознакомиться и выразить согласие/несогласие с предоставленной информацией, и подписать заявление личной ЭЦП.



Как отметили в ЕНПФ, что при необходимости есть возможность просмотреть и (или) скачать заявление об аннулировании.