Как аннулировать заявление на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление

С января 2021 года вступили в силу законодательные нормы, предоставляющие гражданам право использования части своих пенсионных накоплений не только для улучшения жилищных условий и оплаты лечения, но и для передачи в инвестиционное управление управляющим компаниям, сообщает zakon.kz.
Пенсионные накопления вкладчика могут быть переданы в управление управляющим инвестиционным портфелем:
Для перевода пенсионных накоплений одному или нескольким УИП вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением.
Заявление может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ. Пошаговая инструкция перевода пенсионных накоплений УИП размещена на сайте enpf.kz в разделе "Услуги"-"Перевод части накоплений в доверительное управление УИП"
ЕНПФ осуществляет перевод части пенсионных накоплений, превышающую сумму достаточности, в доверительное управление УИП в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. До момента перевода заявленной суммы управляющему инвестиционным портфелем вкладчик может изменить свое решение о переводе части накоплений в доверительное управление и аннулировать свое заявление, - сообщили в фонде.
Приняв такое решение, вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность, либо через Личный кабинет на сайте enpf.kz , где заработал новый сервис аннулировании заявления на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП.
При подаче заявления об аннулировании через Личный кабинет на сайте enpf.kz необходимо выполнить следующие действия:
Как отметили в ЕНПФ, что при необходимости есть возможность просмотреть и (или) скачать заявление об аннулировании.
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