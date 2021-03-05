В Костанайской области начнут тестировать на COVID-19 подследственных и осужденных

Главный государственный санитарный врач Костанайской области подписал постановление от 4 марта 2021 года "О дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области", передает zakon.kz.

В частности, предписано обеспечить охват обследованием на COVID-19 методом ПЦР по эпидемиологическим показаниям лиц, поступающих в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные).

Как отмечается, отбор проб биоматериала осуществляется медицинскими работниками учреждений УИС и ДВД с соблюдением требований противоэпидемического режима и использования СИЗ.

Ответственный специалист территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля осуществляет регистрацию отобранного материала, с заполнением всех данных пациента в электронное направление, в информационной системе НЦЭ и отправляет в соответствующую лабораторию с личного кабинета специалиста, - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с момента подписания.