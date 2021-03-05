Гибель пятерых детей в Жанатасе: уволен аким района

После гибели пятерых детей при пожаре в Жанатасе уволен районный аким, сообщает zakon.kz.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан в соответствии с распоряжением акима Жамбылской области Жаксылыков Бакытжан Алпысович освобожден от должности акима Сарысуского района, - говорится в сообщении акимата области.

Жаксылыков являлся акимом района с июля 2020 года.

Трагедия произошла 19 февраля.

В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Они остались без присмотра - отец был на работе, мать - вышла в магазин.

Дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако спасти их не удалось, все пятеро скончались.