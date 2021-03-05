Проведена проверка из-за отказа в госпитализации беременной женщины в Нур-Султане 

В Нур-Султане женщине отказали в госпитализации из-за долгов по медицинской страховке. Экспертами Фонда социального медицинского страхования был проведен внеплановый мониторинг в ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2", сообщает zakon.kz.

Напомним, что пост с жалобой на отказ в госпитализации, опубликованный Оксаной Ермахановой в социальной сети Facebook, стал основанием для проведения внеплановой проверки в ГБ№2 Нур-Султана 24-25 февраля.

По результатам мониторинга установлено, что по данным записей в медицинской информационной системе на момент осмотра дежурным гинекологом пациентке было отказано в экстренной госпитализации по причине отсутствия показаний, - сообщили в ФСМС.

Вместе с тем, пациентка при обращении за медицинской помощью предъявляла жалобы на состояние, которое является основанием для экстренной госпитализации, независимо от статуса застрахованности.

В связи с этим жалоба признана обоснованной. Фондом применены меры экономического воздействия в отношении городской многопрофильной больницы №2.

5 марта стало известно, что в Нур-Султане беременной женщине отказали в госпитализации из-за долгов по медицинской страховке. Она почувствовала себя плохо на 8 неделе беременности. У нее поднялась температура и открылось кровотечение. Выяснилось, что ребенок погиб в утробе. Но в городской больнице в госпитализации ей отказали.





