В Украине хотят разрешить второе гражданство

Украина планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает zakon.kz.

Что касается двойного гражданства. Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение - это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве… Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами, как вы сказали, пяти глаз, шести рук, четырех ног, то есть со странами мира, которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы, - заявил Кулеба на брифинге в пятницу.

По конституции Украины, в стране действует единое гражданство, сообщает РИА "Новости".

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину в двухмесячный срок разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором".

Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.