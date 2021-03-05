Фейк об опасной санобработке автобусов рассылают казахстанцы

Казахстанцы высказываются против санитарной обработки общественного транспорта, сообщает zakon.kz.

По данным Stopfake.kz, некоторые пользователи Сети считают, что вещества, применяемые для дезинфекции, очень ядовиты и представляют опасность для жизни и здоровья.

Стоит отметить, что это утверждение многократно опровергалось.

Информацию уже опровергали в Комитете санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.

…Ни в Комитет, ни в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля жалоб на аллергические реакции после санитарной обработки улиц, подъездов и других территорий не поступало. Кроме того, отмечаем, что в Казахстане для дезинфекции школ, больниц и других общественных мест используются нетоксичные и неопасные для здоровья вещества. Все средства сертифицированы, внесены в реестр и имеют четкие инструкции по применению, в которых указаны пропорции приготовления растворов для санобработки, — сообщал официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

Для санитарной обработки общественных мест разрешено использовать хлорактивные, кислородактивные, гуанидиновые, спиртовые средства и четвертичные аммониевые соединения. В постановлении также приведен полный перечень наименований разрешенных средств, допустимый уровень их концентрации в растворе и максимальное время экспозиции.

Несмотря на то, что отравиться дезинфицирующими средствами возможно, во время санобработки этого не происходит. Дело в том, что, для того чтобы получить отравление парами хлора, необходим раствор с очень высокой концентрацией и длительное время воздействия. Правильный режим проветривания обрабатываемых помещений сводит вероятность вреда здоровью практически к нулю.