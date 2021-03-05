"Скопинский маньяк" заявил, что хочет жениться

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов заявил, что после выхода из тюрьмы хочет встретиться со своими жертвами. Кроме того, 70-летний преступник намерен жениться, сообщает zakon.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

По его словам, он уже нашел "молодую барышню".

Он также хочет встретиться со своими жертвами и намерен лично попросить у них прощения.

Как сообщал РЕН ТВ, возвращение маньяка в родной дом случилось не в установленных срок. Так, Мохов должен был вернуться в Рязанскую область до истечения 4 марта и в течение трех рабочих дней он был обязан встать на учет в местной полиции. Однако он заявился в Скопин в 2 часа ночи 5 марта и попытался заселиться в гостиницу, поскольку его дом находится в аварийном состоянии. Его со скандалом выгнали из отеля, после чего маньяка доставили в отделение полиции и составили административный протокол.