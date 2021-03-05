Как в Алматы работает приложение Ashyq, рассказал Бекшин

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, как будет работать приложение Ashyq для контроля и анализа данных по эпидситуации в городе, передает zakon.kz.

На сегодня бизнес и предприниматели которые участвуют в пилотном проекте могут получить свой код через InfoKazakhstan. В этом направлении работают представители палаты Атамекен. На один объект выделяется минимум два QR-кода на вход и выход. Я попросил рассмотреть вопрос, зачем на один объект несколько QR-кодов, нельзя ли сделать один унифицированный на один объект. Этот вопрос рассматривается. Мы будем далее выявлять вопросы, которые волнуют не только бизнес но и посетителей, - сказал Бекшин.

Он отметил, что если у человека нет смартфона для того, чтобы проверить по QR-коду его статус, то он может назвать свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

Статусов всего четыре. Зеленый присвоен пользователям, у которых отсутствуют ограничения в передвижении, синий - нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный, желтый - контактный, должен находиться на самоизоляции, красный статус - положительный результат ПЦР.

Представитель компании, которая разработала приложение Ashyq Виталий Пустовойтенко заверил, что данные человека никуда не передаются, а лишь проверяется статус в общей базе. Но если у посетителя окажется красный статус, то предприниматель должен сообщить об этом в Департамент санэпидемслужбы.

Бекшин считает, что санврачи "многое позволяют" людям с красным статусом. По его словам, заболевший письменно дает обязательство, что будет соблюдать домашнюю самоизоляцию, но по факту он не находится дома. Таких людей сейчас штрафуют за нарушения.

Приложение нужно как раз для того, чтобы не допустить потенциально опасных в общественные места, сказал он.

Вместе с тем, Бекшин отметил, что ни предпринимателей, ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением в обязательном порядке.

В Алматы Ashyq в пилотном режиме используют 27 предпринимателей. Среди них 10 владельцев кафе и ресторанов, 15 представителей фитнес-центров, СПА и бассейнов.