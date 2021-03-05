Больше 28 тысяч казахстанцев прошли первый этап вакцинирования от COVID-19

В Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса рассказали о ходе вакцинации, передает zakon.kz.

Так, с начала кампании на первом этапе было провакцинировано 28 тысяч 388 человек.

Общее количество вакцинированных лиц 2 компонентом – 14, 933, - говорится в сообщении.

По состоянию на 5 марта провакцинировано 1 345 педагогов и 174 полицейских.

Массовая вакцинация в Казахстане началась с 1 февраля 2021 года.

На данном этапе применяют вакцину "Спутник V", она двухкомпонентная. Вторую дозу вакцины получают через 21 день после первой дозы.

Как ранее сообщалось, на первом этапе прививки получают медработники, на втором этапе – с 1 марта - начали вакцинировать педагогов общеобразовательных школ и вузов, работников медицинских служб.