Мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет. С таким предположением выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Полагаю, 2021 год будет еще одним годом ковида. Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, программы диагностики, вакцина. В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус, - сказал он.

Представитель ВОЗ призвал набраться терпения по вопросу вакцинации.

Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты". По словам Клюге, "по всей видимости, неизбежен" тот факт, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ, - сказал Ханс Клюге.

Клюге с пониманием отнесся к тому, что в пользу таких документов говорит "политическая реальность", но лично у него "есть сомнения" по этому поводу.

Мы не знаем, как долго сохраняется иммунитет после прививки. К тому же прививочный паспорт усугубляет неравенство, - сказал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в провинции Хубэй (Центральный Китай). 11 марта прошлого года ВОЗ признала ее пандемией.