В акимате объяснили, почему часть Алматы осталась без света

Утром 5 марта текущего года часть домов в контуре улиц Карасай батыра - Байтурсынова - Жандосова - Тимирязева – Жарокова остались без электричества. Причиной стало повреждение линия электропередачи, сообщает zakon.kz.

Отключение электроэнергии в одном из секторов южной части Алматы в пятницу, в 9:30, произошло из-за повреждения воздушной линии электропередач напряжением 35 киловольт. управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

В 10:20 электроснабжение всех потребителей этого городского массива было восстановлено.