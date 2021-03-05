В акимате объяснили, почему часть Алматы осталась без света

5 марта 2021, 18:25
Фото: WallpapersCraft

Утром 5 марта текущего года часть домов в контуре улиц Карасай батыра - Байтурсынова - Жандосова - Тимирязева – Жарокова остались без электричества. Причиной стало повреждение линия электропередачи, сообщает zakon.kz.

Отключение электроэнергии в одном из секторов южной части Алматы в пятницу, в 9:30, произошло из-за повреждения воздушной линии электропередач напряжением 35 киловольт. управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

В 10:20 электроснабжение всех потребителей этого городского массива было восстановлено.


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