На Берлинском кинофестивале вручили "Золотого медведя"

Главный приз международного Берлинского кинофестиваля присудили фильму румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно", сообщает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте фестиваля.

Первый этап Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра.

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