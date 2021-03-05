Миру грозит дефицит песка - климатологи

Мировой "аппетит" к песку - одному из важнейших, но наименее ценимому сырью в мире, вряд ли утихнет в ближайшее время, однако, проблема заключается в том, что в мире наметился его дефицит. Об этом сообщает РИА Новости, передает zakon.kz.

По словам экспертов, это может стать величайшей проблемой 21 века.

Как пояснил климатолог из программы ООН по окружающей среде Паскаль Педуцци, паниковать не стоит, но нужно изменить восприятие песка.

Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но где-то этот процесс начинается, - сказал он.

Он подчеркнул, что люди думают, будто песок везде. Однако, сейчас надо обратить внимание на то, что может произойти в следующие десятилетия, иначе возникнут перебои с поставками этого ресурса. Климатолог пояснил, что точно отследить его глобальное использование невозможно, только косвенно, оценив корреляцию между использованием песка и цемента.

Глобальные темпы использования этого ресурса утроились за последние два десятилетия в результате бурной урбанизации. Однако, несмотря на кажущуюся повсеместность, не любой песок подходит для строительства. Например, песчинки из пустыни слишком гладкие и круглые. В то же время, песок с морского дна, побережья или из карьеров и рек имеет более угловатую форму, что позволяет им хорошо сцепляются друг с другом.

Как пояснила глава экологического руководства глобальной инициативы по наблюдению за песком Луиза Галлахер, связанные с ним проблемы необходимо решать.