"Кайрат" пополнился еще одним африканским легионером

Форвард Хосе Канте Мартинес из Гвинеи подписал контракт с алматинским футбольным клубом "Кайрат", сообщает zakon.kz.

Уроженец испанского города Сабадель из провинции Барселона начинал свою карьеру в низших испанских дивизионах, передает Vesti.kz.

Ранее он покинул варшавскую "Легию", за которую отыграл 2,5 года и стал чемпионом в ее составе в сезоне-2019/20. В чемпионате Польши также играл за "Вислу" (Плоцк), "Гурник". Кроме того, выступал за испанские "Прат", "Химнастик" и кипрский АЕК.

Зимой у алматинцев возникли трудности при оформлении его трансфера, вследствие чего нападающий не смог помочь новой команде в Суперкубке Казахстана. Дело в том, что Мартинес находился в Турции, куда прибыл на сборы "Кайрата" в феврале. Но он не смог попасть в Казахстан из-за сложностей, возникших с оформлением рабочей визы в условиях пандемии.

Таким образом, Мартинес стал вторым новичком "Кайрата" в межсезонье. Первым новобранцем оказался немецкий форвард конголезского происхождения Штрели Мамба, пришедший из "Падерборна".