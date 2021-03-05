Серийного маньяка-душителя задушил сокамерник

Серийный убийца Роджер Рис Киббе, прозванный "Душителем I-5", был убит в тюрьме, сообщает zakon.kz.

Тюремный офицер, проводивший подсчет заключенных, обнаружил его безжизненное тело на полу в камере, передает New York Post.

Его отвезли в больницу, но реанимировать не сумели.

Роджер Рис Кибб - знаменитый сексуальный маньяк, который изнасиловал и задушил как минимум семь женщин. Часто в качестве орудия убийства маньяк использовал парашютный шнур. Его приговорили к семи пожизненным срокам.

Впервые маньяк был осужден в 1991 году за убийство 17-летней Дарсин Фракенпол. Детективы подозревали, что он убил несколько других женщин, но только в начале 2000-х годов его поймали после того, как ДНК и другие улики с мест преступления были представлены суду повторно.

Следователь Вито Берточини потратил почти два десятилетия на преследование Киббе и считает, что тот убил больше, чем семь женщин. Он находил тела убитых с отметками, похожими на почерк Киббе, - тот вырезал на одежде своих жертв необычные узоры.

В 2009 году маньяк признал себя виновным по новым пунктам обвинения в обмен на отказ прокуратуры добиваться смертной казни.

Сокамерник задушил его голыми руками.