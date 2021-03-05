США ввели санкции против Коломойского

США вводят санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Ему запрещен въезд в страну.
По информации РИА Новости, санкции введены за деятельность на посту главы Днепропетровской области Украины в 2014-2015 гг.
США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского за коррупцию. Вместе с Коломойским под санкции попали его жена, дочь и сын, - сообщил Госсекретарь США Энтони Джон Блинкен.
Блинкен также обвинил бизнесмена в попытках подорвать демократию в Украине.
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