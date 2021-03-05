На какие только ухищрения не идут романтические грабители, чтобы сделать подарки на 8 марта

Среди мужчин есть такие, которые не прочь украсть из торговых домов и цветочных павильонов подарки своим любимым женщинам на 8 марта. Крадут все, начиная от жвачек, заканчивая сковородками, сообщает zakon.kz.

Так, 10 сковородок и 6 крышек от них на подарки к 8 марта украл житель Экибастуза. Хищение мужчина совершил в одном из торговых домов. Задержан он был полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Когда его спросили, зачем ему столько сковородок, он ответил, на подарки на 8 марта своим любимым женщинам. Сейчас по этому случаю проводится досудебное расследование.

Романтический герой пожалел денег на покупку подарков любимым женщинам, а теперь ему придется платить штраф гораздо больше - 200 МРП или более 580 тысяч тенге. А если не захочет платить штраф, то его привлекут к исправительным или общественным работам, либо он отсидит 50 суток ареста. Таков закон.

Следом за этим в Казахстане произошел еще один случай, но уже в другом городе – Актау. Мужчина навеселе зашел в цветочный павильон в центре города и начал выбирать букет, но вдруг вырвал из рук продавца красивый букет и бросился наутек. На улице его задержали прохожие. Флорист магазина не стала писать заявление в полицию, так как воришка извинился перед ней и заплатил за цветы. Все это было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Накануне в городе Костанае был задержан еще один романтический грабитель, который тоже был под хмельком. Вечером он пришел в цветочный магазин и, угрожая продавщице канцелярским ножом, забрал более 20 тысяч тенге и букет цветов, затем скрылся в неизвестном направлении. Продавщица сразу позвонила в полицию.

В это время по городу патрулировали сотрудники батальона патрульной полиции, которые и заметили похожего по описанию человека и задержали. Продавец опознала его, им оказался 31-летний местный житель. Стражи порядка вернули цветы, часть денег он уже успел потратить. Теперь грабитель в лучшем случае заплатит штраф, в худшем – сядет за решетку.

Другой преступник - житель райцентра Сергеевки СКО был задержан за кражу в магазине. Как выяснилось, он просил деньги на "похороны" матери и сестры. Сестры у него никогда не было, но обман удался: один из местных жителей, которому мошенник сказал, что нуждается в деньгах на похороны сестры, дал ему 50 тысяч.

Позже мужчина устроился разнорабочим в одно из хозяйств района. Отработав две недели, обратился к руководителю с просьбой о материальной помощи – на сей раз требовалось "похоронить" мать. Предприниматель, не догадываясь, что она жива и здорова, откликнулся на просьбу и дал ему 62 тысячи тенге. После этого подозреваемый на работу уже не выходил.

Грешат такими делишками и наши соседи-россияне. Так, буквально на днях в Тюмени молодой человек украл из гипермаркета несколько пачек жевательной резинки на подарки к 8 марта. Обнаружив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. Записи с камер видеонаблюдения показали, кто совершил кражу. Парня быстро поймали. Он пояснил, что хотел раздавать жевательную резинку женщинам на 8 марта. Возбуждено уголовное дело по статье "кража", молодой человек дал подписку о невыезде.

В Саратове был случай, когда мужчина украл 50 роз, чтобы поздравить незнакомок с 8 Марта. Его задержали при помощи служебной собаки.

Спонтанный приступ романтического героизма дамы, наверное, ценят, но в Уголовном кодексе критерии оценки подобных поступков иные.

Подготовила Торгын Нурсеитова