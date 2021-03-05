Изменилась схема движения автобусного маршрута в Алматы

5 марта 2021, 22:11
Фото: 2ГИС

В Алматы с 6 марта изменится схема движения маршрута №12, сообщает zakon.kz.

По информации Транспортного холдинга города Алматы, маршрут №12 ТОО "Алматыэлектротранс" будет начинать движение от спортивного комплекса "Медеу", с пр. Достык сворачивать на пр. Абая, далее с пр. Абая сворачивать на пр. Абылай хана до ж/д вокзала Алматы-2. ТОО "Алматыэлектротранс"

В обратную сторону маршрут будет двигаться по пр. Абылай хана до ул. Курмангазы, далее по ул. Курмангазы до пр. Достык. Далее по схеме.


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