Казахстан и Кыргызстан обсудили открытие пунктов пропуска "Кордай" и "Ак жол"

В Жамбылской области состоялась двусторонняя встреча представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики, сообщает zakon.kz.

В ней приняли участие вице-министр МИИР РК Берик Камалиев и заместитель министра транспорта КР Талант Солтобаев.

Также в работе совещания приняли участие представители Комитета автомобильных дорог МИИР РК, пограничных служб обеих стран, АО "НК "Казавтожол" и подрядных организаций. Сторонами был обсужден вопрос официального открытия пунктов пропуска "Кордай" и "Ак Жол", которое планируется осуществить по завершению работ на пункте пропуска "Ак Жол" со стороны Кыргызской Республики и стабилизации эпидемиологической обстановки. Реконструкция казахстанского пункта пропуска "Кордай" завершена на 100%.

Планируется увеличить пропускную способность обновленного "Кордая" до 2500 автомобилей и 25 тысяч человек в сутки. пресс-служба МИИР РК

Кроме того, в ходе рабочей поездки вице-министр индустрии и инфраструктурного развития БерикКамалиевпроверил ход выполнения реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Узынагаш - Отар" км 63-159 в Алматинской области. На участке км 63-101 подрядной организацией были проведены основные строительные работы, завершение которых планируется в 2021 году. Также в этом году ожидается проведение конкурса по определению нового подрядчика на другом участке реконструкции – км 101-143. Реконструкция третьего участка была завершена в 2020 году, движение на км 143-159 полностью открыто. Таким образом, по итогам 2021 года пользователи смогут проезжать на обновленных 58 километрах трассы.