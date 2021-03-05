Jeep может отказаться от имени Cherokee

Американская автомобильная марка Jeep может отказаться от использования названия Cherokee на фоне критики со стороны вождя племени индейцев чероки, сообщает zakon.kz.

Гендиректор корпорации Stellantis Карлос Таварес заявил, что компания обсуждает этот вопрос с народом чероки, передает The Wall Street Journal.

Мы готовы пойти на любой шаг, мы готовы решить эту проблему с соответствующими людьми и без посредников. Пока я не знаю, кроется ли в этом серьезная проблема. Но если она существует, то, разумеется, мы ее решим. Карлос Таварес

В конце февраля нынешний вождь племени Cherokee Nation, одного из трех крупнейших племен индейцев чероки, признанных федеральными властями США, завил, что использование имени Cherokee на автомобилях "не делает чести его народу". По словам Чака Хоскина-младшего, лучшим проявлением уважения могло бы стать изучение их истории, культуры и языка.

В Jeep с этим не согласились. В своем сообщении руководство марки призвало к открытому диалогу и уточнило, что названия моделей "тщательно выбирались" и, напротив, лишь "восхваляют коренных жителей Америки".

Маркой Jeep были проданы миллионы автомобилей под названием Cherokee.