Эффективный способ борьбы с депрессией подсказали ученые

Депрессия, как и другие психические расстройства, мешает нормальной жизнедеятельности, а порой и вовсе может разрушить жизнь. Ученые выяснили, какие методы могут эффективными в борьбе с такими состояниями, сообщает zakon.kz.

Исследования показали, что упражнения могут помочь людям как с легкой депрессией, так и с тяжелыми ее проявлениями, передает Профиль.

Депрессия

Эксперимент, проведенный Гарвардской школой общественного здравоохранения, показал, что бег по 15 минут в день или ходьба в течение часа снижает риск депрессии на 26%.

Дело в том, что во время тренировок мозг вырабатывает эндорфины – мощные химические вещества, направленные на ощущение счастья и благополучия. Такое состояние помогает стабилизировать нервную систему и сократить количество депрессивных эпизодов.

Тревожность

Еще одной особенностью активного образа жизни является то, что мозг отвлекается от навязчивых негативных мыслей, питающих тревожность. Для этого ученые советуют во время тренировок обращать внимание на ощущения в своем теле, передает HelpGuide.

Стресс

В состоянии стресса мышцы, обычно, находятся в сильном тонусе. Особенно мышечная напряженность затрагивает шею, плечи, лицо. Такая зажатость провоцирует боли в спине или голове, а также спазмы в грудной области и даже судороги.

Кроме того, стресс вызывает изжогу, бессонницу, диарею и другие неприятные состояния. Для устранения этих симптомов могут помочь тренировки, уверены исследователи. Ведь упражнения не только высвобождают эндорфины, но и снимают мышечные спазмы. А если тело чувствует себя лучше, то и ум – тоже.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

Регулярные упражнения повышают уровень дофамина, норэпинефрина и серотонина в мозге – все это помогает улучшить концентрацию.

Посттравматические расстройства

Внимательное отношение к своему телу действительно помогает нервной системе организма "расслабиться", что способствует выходу из состояния травмы или посттравматического расстройства. Главное не позволять своему мозгу "витать в облаках". С этим помогут упражнения, затрагивающие оба полушария – например, перекрестный бег.