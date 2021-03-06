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Законодательство РК
07:08 06.03.2021

Зеленский уволил с должности Михаила Саакашвили

РБК РБК
Михаила Саакашвили исключен из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Михаила Саакашвили исключен из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Указ президента Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте. Документ вступил в силу накануне. Его место занял эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакая.

Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них политик был заочно приговорен к тюремным срокам.

С 2015 по 2016 год он занимал пост губернатора Одесской области. Однако впоследствии тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства. Действующий украинский лидер Владимир Зеленский в 2019 году вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.

В начале мая 2020 года Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

Дана Тургынбай
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