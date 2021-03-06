Опубликовано постановление главного санврача Мангистауской области

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области, сообщает zakon.kz.
В третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается:
Разрешено посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуалах и организованных групп не более 15 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров, - говорится в постановлении.
Также разрешено проведение поминок (с полнотой до 30%, не более 50 человек) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
Постановление вступает в силу 9 марта.
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