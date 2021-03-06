Неизвестный купил одну из самых дорогих вилл в Испании

В испанской Марбелье продана вилла, стоимость которой журнал Forbes в 2019 году оценивал в 40 миллионов евро. Неизвестный выложил за объект 20 миллионов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Сделку по покупке одной из самых дорогих испанских вилл сопровождали специалисты агентства недвижимости Drumelia. Там заявили, что, "как и в случае с любой недвижимостью такого масштаба, вокруг окончательной цены продажи было много публичных спекуляций — отчасти из-за статьи Forbes".

Сумму сделки в агентстве сочли справедливой: площадь участка — менее 6 тысяч квадратных метров, при этом "квадрат" в текущих условиях стоит 1,2 тысячи евро. Таким образом, стоимость одного только участка — 7 миллионов евро. Построенный на земле дом оценивается в 3 тысячи евро за "квадрат", его общая площадь — около 3 тысяч метров, итоговая стоимость — 9 миллионов евро. Кроме того, необходимо учесть расходы на сборы и сопровождение сделки.

Проданный особняк расположен у подножья горного хребта Ла Конча. Он построен в неоклассическом стиле по проекту известного испанского архитектора Хесуса дель Валье Карденет. В доме десять спален, 13 ванных комнат и две кухни.