В ТРЦ и общественном транспорте Алматы появятся санитарные патрули, сообщает zakon.kz.
В соответствие с предложением ассоциации торговых предприятий рекомендовать объектам торговли (ТРЦ, ТД, рынки) площадью свыше 1000 кв.м., организациям, осуществляющим общественные перевозки (автобусные, троллейбусные, метро) сформировать санитарные патрули для постоянного контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима на своих объектах, - говорится в постановлении.
Опубликовано новое постановление главного санврача Алматы.
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