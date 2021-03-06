Вышло новое постановление о карантине в ВКО

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление о карантине, сообщает zakon.kz.

С 7 марта по 20 марта 2021 года на всей территории области продлены ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения.

Согласно документу, банкетным залам разрешено работать только для проведения поминальных обрядов (поминок), при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции.

Сохранен существующий режим работы для детских дошкольных организаций, с обязательным проведением утреннего фильтра, соблюдением масочного режима персоналом, термометрии, проведением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, без проведения мероприятий, объединяющих несколько групп, без допуска родителей, сопровождающих лиц в дошкольные учреждения.

Также санитарный врач области постановил продолжить, при соблюдении санитарных правил и усиленного санитарно-дезинфекционного режима:

– обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;

– с 1 марта 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

– обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс – 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

– индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

- штатное обучение студентов I курсов колледжей, ВУЗов".