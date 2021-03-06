Помощник президента России заболел коронавирусом

Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

К сожалению, Орешкин заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь, — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о транспортном обеспечении вывоза угля из Кемеровской области.

Сам Мишустин переболел коронавирусом в апреле прошлого года. Тогда его обязанности временно исполнял вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство работало в штатном режиме.