Далай-лама сделал прививку от коронавируса

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV сделал прививку от COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Ранее Далай-лама связал эпидемию COVID-19 с кармой. По его словам, эпидемия COVID-19 является следствием накопленной в прошлом кармы, необходимо принять меры, чтобы предотвратить новую вспышку болезней в будущем.

В Индии параллельно проходят первая и вторая волна вакцинации от COVID-19. В первую – прививку получают медики и полицейские, сотрудники экстренных служб. В ходе второй – вакцинируют людей старше 45 и старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.

В Индии одобрено экстренное использование только двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covishield и вакцины местной разработки Covaxin.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране выявлено 11,1 миллиона случаев COVID-19. Болезнь победили более 10,8 миллиона человек, продолжают лечение около 180 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 157 тысяч человек.