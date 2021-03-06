Врач назвала "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях

К чему может привести онемение конечностей, рассказала врач-терапевт Ирина Ескова, передает zakon.kz.

Как она отметила 5-tv.ru, мало кто знает, что такой безобидный на первый взгляд симптом, как онемение рук или ног, способен привести к серьезным последствиям.

Кроме того, он может говорить о наличии разного рода заболеваний.

По ее словам, чаще всего онемение бывает вызвано долгим стоянием или сидением в неудобной позе, в результате чего происходит сдавливание нервных волокон. Если изменить положение тела, все прекратится, однако, если онемение случается часто, следует обратить на это внимание - возможно, это повод для визита к врачу. Это может быть симптомом одного из серьезных заболеваний.

Так, при сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия - когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя. При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности, - рассказала врач.

Другой причиной онемения являются заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей - облитерирующий эндартериит и болезнь Рейно. При второй из них чаще всего поражаются пальцы кистей и стоп.

При выходе на холод пальцы становятся синими. Если не лечить, может развиться гангрена, - предупредила медик.

Нередко онемение развивается у людей, чей род деятельности связан с нагрузкой на кисти рук: компьютерщиков, швей, столяров, штукатуров.

Кроме того, оно может быть вызвано заболеваниями позвоночника - межпозвонковой грыжей, остеохондрозом, сужением спинномозгового канала, опухолями. В таких случаях онемение может сопровождаться мурашками и болями в спине.

Также причиной этого симптома являются отравление солями тяжелых металлов, последствие перенесенных инфекций: простого герпеса, опоясывающего, а также вируса иммунодефицита.

И не забывайте, что гипертонические кризы, неконтролируемое давление, может тоже привести к онемению конечностей и к такому грозному осложнению, как ишемический инсульт, - заключила медик.

Вместе с тем онемение может стать одним из последствий коронавируса.