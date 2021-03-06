Сколько заведений Караганды получили специальный QR-код

В Караганде с 1 марта началась реализация пилотного проекта Ashyq, передает zakon.kz.
По данным МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане, на сегодняшний день пилот охватил районы имени Казыбек би и Октябрьский.
Как сообщается, в пилоте проекта участвуют 11 объектов бизнеса: один боулинг-клуб, два фитнес-клуба и восемь компьютерных клубов. Все они получили специальный QR-код.
Субъекты предпринимательства, участвующие в реализации пилотного проекта Ashyq в Караганде, должны обеспечить допуск посетителей при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя.
Хотите быть в курсе важных новостей?