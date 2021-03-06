Ведущий ученый США оценил "Спутник V"

Главный инфекционист США, советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В интервью греческому телеканалу Skai сказал, что данные по "Спутнику" хорошие.

Журналист спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским "Спутником" или китайской вакциной.

Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо, - ответил Фаучи, которого канал называет ведущим ученым США.

Также он сказал, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин.

Мое беспокойство минимально. Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 - для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура, - сказал эпидемиолог.

По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов.

У некоторых это может длиться немного больше времени, но по большей части эти симптомы проходят через 24 часа, - сказал он.

Фаучи заявил также, что его рекомендация по туристическим поездкам в Грецию будет зависеть от уровня заражения в Греции.

Если уровень заражения в Греции достаточно снизится и греки будут вакцинированы, чтобы ограничить вспышки инфекции, я думаю, что постепенно поездки будут разрешены и рекомендованы. Потому что все хотят вернуться к нормальной жизни, и многие люди, включая меня, считают, что одним из самых красивых мест для путешествий является Греция. Думаю, людям хотелось бы это сделать, - сказал Фаучи на вопрос, что он ответит, если вакцинированный американец спросит, может ли он приехать в Грецию этим летом.