"Иммунные паспорта" для путешественников: что рекомендует ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует использовать так называемые "иммунные паспорта" с данными о проведенной вакцинации от коронавируса, передает zakon.kz.

На данном этапе ВОЗ не рекомендует использовать "свидетельства о вакцинации" для путешественников, поскольку есть много элементов, которые необходимо учесть. Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые "иммунные паспорта", - заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, главы государств и правительств стран Евросоюза едины во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации, члены сообщества будут стремиться создать их к лету.