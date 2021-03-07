Подросток разбился насмерть в Уральске: установлена личность

Личность подростка, спрыгнувшего с моста в Уральске, установили полицейские, передает zakon.kz.

17-летний студент покончил жизнь самоубийством. Личность установлена. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Доведение до самоубийства". В рамках уголовного дела будут выясняться причины суицида. официальный представитель Департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков

Ранее стало известно, что подросток спрыгнул с моста в Уральске. Самоубийство произошло 4 марта в 07:00. По данным ДП ЗКО, подросток спрыгнул с путепровода в поселке Деркул и разбился насмерть. Личность его тогда была не установлена. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".