Петр Ян потерял свой титул чемпиона UFC после запрещенного удара

7 марта 2021, 12:39
Фото: sports.kz

Представитель России Петр Ян (15-2) сегодня проводил свою первую защиту титула чемпиона UFC в легчайшем весе от посягательств американского бойца Алджамейна Стерлинга (20-3), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок проходил в главном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (США) и был рассчитан на пять раундов. Победа в итоге досталась Стерлингу после дисквалификации Яна за запрещенный удар коленом в четвертом раунде.

Российский боец уверенно вел бой до этого эпизода, но в итоге лишился своего пояса. Видео лучших моментов боя представлены ниже.

Добавим, что возглавят сегодняшний турнир два чемпиона лиги Исраэль Адесанья (20-0) и Ян Блахович (27-8). Американец нигерийского происхождения может завоевать уже второй для себя титул UFC.

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Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)


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