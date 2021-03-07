Каждая роль — образ на века: 80 лет со дня рождения Андрея Миронова

7 марта исполняется 80 лет со дня рождения актера театра и кино, народного артиста РСФСР Андрея Миронова, сообщает zakon.kz со ссылкой на .

Популярнейший советский актер Андрей Миронов родился в Москве 7 марта 1941 года в семье известных актеров Александра Менакера и Марии Мироновой, зарегистрировавших рождение сына 8 марта. Окончив школу, Андрей поступил в театральное училище им. Б. В. Щукина при театре им. Вахтангова.

Всенародным любимцем Миронов стал после выхода на экраны кинотеатров культовой комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1968), в котором Андрей блестяще исполнил роль Геннадия Козодоева (Графа). Стоит заметить, что сам Миронов впоследствии чуть ли не жалел о том, что согласился на эту роль. С тем фактом, что для абсолютного большинства зрителей лучшей его работой в кино является роль в "Бриллиантовой руке", актеру было трудно и горько смириться. Потому на протяжении всей своей карьеры он пытался избавиться, от закрепившегося за ним после роли в этой картине амплуа комедийного актера, но это ему так и не удалось.

Он остался в памяти миллионов благодаря ярчайшим ролям в кино: Геши из "Бриллиантовой руки" Леонида Гайдая, Остапа Бендера из "12 стульев" Марка Захарова, киномеханика из "Человека с бульвара Капуцинов" Аллы Суриковой и многим другим. Кроме того, артист выступал с эстрадными номерами.

Однако главной страстью Андрея Миронова был театр: 25 лет жизни он посвятил Московскому театру сатиры, где играл Хлестакова, Чацкого, Дон-Жуана, Фигаро. В начале 1970-х артист дебютировал как театральный режиссер.