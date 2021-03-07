Употребление мяса перед сном оказалось полезнее кефира

7 марта 2021, 14:22
Фото: pixabay

Употребление мяса перед сном оказалось полезнее для фигуры и здоровья, чем кисломолочные продукты, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Врач-диетолог Алексей Ковальков опроверг популярное мнение о продуктах, которые можно употреблять перед сном без опасности для фигуры. Кисломолочные продукты в вечернее время не несут пользы. Они способствуют выработке молочного сахара, которая происходит из-за выброса инсулина.

Также из вечернего рациона нужно исключить каши и фрукты, порекомендовал диетолог на своем канале на YouTube.

Перед сном лучше съесть небольшой кусок мяса, рыбы или морепродуктов, дополнив блюдо сырыми овощами.


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