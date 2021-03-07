Мужчина с ножом ограбил микрокредитную организацию в Атырау

В городе Атырау днем 5 марта неизвестный в маске совершил разбойное нападение на микрокредитную организацию, сообщает zakon.kz со ссылкой на МойГород.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Кассир офиса микрокредитной организации, которая расположена в Привокзальном районе, сообщила оператору 102 о том, что неизвестный в медицинской маске угрожая ножом, забрал из кассы 400 000 тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан 25-летний подозреваемый. Полицейские водворили его в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование по статье 192 УК РК "Разбой". Иная информация разглашению не подлежит, - сообщили в полиции.