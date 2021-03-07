Более 157 млн рублей украли из банка в центре Москвы

В Москве выявили еще четыре факта кражи денег из банковских ячеек, передает zakon.kz.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, неизвестные злоумышленники украли из четырех ячеек в банке на 1-й Брестской улице в центре Москвы более 157 млн рублей.

Накануне в полицию поступило сообщение о краже из индивидуальных банковских сейфов в депозитарном помещении банка, расположенного на 1-й Брестской улице, 22. Неизвестные в период с 1 февраля по 6 марта похитили из четырех банковских ячеек более 157 млн рублей, - сказал собеседник агентства.

По данным источника, жертвами стали двое мужчин, работающих в должности генеральных директоров (у них украли 5,5 млн рублей и 3,5 млн рублей соответственно), а также женщина - индивидуальный предприниматель, которая лишилась 17,5 млн рублей и $750 тыс.

Также собеседник агентства сообщил, что деньги похитили из арендованной банковский ячейки президента данного банка, сумма нанесенного ему ущерба составила $1 млн.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России агентству подтвердили факт кражи денег из индивидуальных банковских сейфов на 1-й Брестской улице, не уточнив число пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), - добавили в ведомстве.

Отмечается, что серия краж денег и ювелирных украшений из банковских ячеек в разных округах Москвы началась в феврале текущего года. Всего за это время неизвестные похитили сбережений на более чем 300 млн рублей.