Дерзкое ограбление актауской стоматологии: подозреваемый задержан

Полицейские установили и задержали мужчину, который с ножом ворвался в актаускую стоматологию и украл из кассы деньги, передает zakon.kz.

6 марта в 16:00 на пульт дежурного "102" поступило сообщение о разбойном нападении неизвестного мужчины в стоматологическую клинику. Мужчина, угрожая ножом кассиру клиники, открыто похитил денежные средства в размере 200 тыс. тенге и скрылся в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам участковыми инспекторами и сотрудниками криминальной полиции был установлен и задержан 30-летний ранее судимый местный житель. пресс-служба ДП Мангистауской области

В ведомстве отметили, что мужчина признался в содеянном, вещественные доказательства изъяты.

По факту разбоя, совершенного с применением оружия, проводится досудебное расследование по части 4 статьи 192 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Актау. Расследование продолжается, - добавили в областном ДП.