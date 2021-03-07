Популярный миф о раке груди развеял врач

Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Никак не влияет, что бы он там ни передавливал, это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди, - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению врача, защититься от заболевания помогут отказ от алкоголя и курения, правильное питание, включающее овощи, фрукты и продукты, богатые эстрогеном, а также физические нагрузки.

Врач посоветовал женщинам регулярно делать маммографию, начиная с 40-летнего возраста.