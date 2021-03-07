Звезда "Интернов" пошла работать в такси, чтобы выплатить ипотеку

Звезда комедийного сериала "Интерны" Светлана Пермякова призналась, что в 2008 году, когда страна переживала финансовый кризис, она подрабатывала извозом, передает zakon.kz.

Как сообщает bloknot.ru, пойти в такси ее вынудила жизненная ситуация. За время съемок в сериале "Солдаты" Светлана накопила 250 тыс. рублей и решила вложить их в новую квартиру. По словам актрисы, она повелась на дешевый процент и взяла долларовую ипотеку, а когда работа в "Солдатах" подошла к концу, Пермякова поняла, что срочно нужен дополнительный заработок.

Я хорошо узнала свой район, узнала новые улицы. Я не брала конкретную таксу, мне, наоборот, было лестно, что мне говорили: "Ой, как вы меня быстро довезли, меня таксисты по-другому везут". Просто оставляли денежку. Их хватило ровно на столько, чтобы начались первые съемочные дни в "Интернах". Пришла к режиссеру и попросила наличку, - призналась Пермякова в эфире программы "Звезды сошлись", чем вызвала восхищение у гостей.

Отмечается, что роль в популярном сериале дала возможность актрисе погасить кредит на квартиру и взять второй. Светлана приобрела трехкомнатную квартиру в Люберцах, а позже решила переехать с девятилетней дочерью в элитные апартаменты в центре Москвы, чтобы экономить время на путь до школы и работы. Грянула пандемия, и актриса вновь обратилась в банк. Сейчас, как отметила Пермякова, из-за кризиса ей сложно вносить даже ежемесячный платеж.

Пришлось взять уже третью ипотеку. Продала две квартиры, которые были в моей собственности, но этого хватило на половину стоимости. Не получается выплачивать быстро - нет работы, нет тех средств, из которых отдавать. Дай Бог хоть так платить, - рассказала актриса.