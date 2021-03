Серия мощных взрывов прогремела в Экваториальной Гвинее

Четыре мощных взрыва прогремели в воскресенье на северо-западе Экваториальной Гвинеи в городе Бата на берегу Атлантического океана, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, причина взрывов пока не ясна.

JUST IN - Equatorial Guinea's largest city #Bata rocked by several massive explosions. pic.twitter.com/uhVaZ1g1BH

Между тем местное телевидение показало, как из-под груд развалин зданий вытаскивают пострадавших.

По данным агентства Reuters, власти призвали людей сдавать кровь.

Как отмечается, поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими.

PRAY FOR BATA (EQUATORIAL GUINEA) there’s has been for explosions in the economic capital city of Bata, Equatorial Guinea. No source, the internet and network is shut down ???????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/Bivz4bWG6x