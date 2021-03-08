Назван простой способ для снижения повышенного давления

Высокое кровяное давление увеличивает риск развития сердечных заболеваний, поэтому крайне важно его контролировать. Ученые выяснили, что понизить давление можно необычным способом, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", для этого нужно правильно регулировать температуру в доме.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона выяснили, что более низкая температура в помещении связана с более высоким артериальным давлением.

Отмечается, что в исследовании приняли участие почти 4,7 тыс. человек.

В их домах измерили температуру, а после у участников зафиксировали показатели артериального давления. Выяснилось, что у обитателей самых прохладных домов среднее значение артериального давления составляло около 126/74 мм рт. А у тех, кто жил в самых теплых домах, это значение показывало 121/70 мм рт. ст.

В ходе исследования специалисты определили, что с каждым понижением температуры в помещении на один градус систолическое артериальное давление увеличивалось на 0,48 мм рт. ст. Также наблюдалось повышение диастолического артериального давления на 0,45 мм рт. ст. на каждый градус снижения температуры в помещении.

Наши исследования помогли объяснить более высокие показатели гипертонии, а также увеличение смертности от инсульта и сердечных заболеваний в зимние месяцы, - рассказал старший автор исследования, доктор Стивен Дживрадж.

Также он считает, что при назначении лечения врачи должны учитывать температуру в помещении пациента.