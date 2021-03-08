Как защитить телефон от прослушки

С появлением мобильных телефонов шпионить за людьми стало проще, чем когда-либо. Как защитить себя от утечки данных третьим лицам с вашего смартфона, передает zakon.kz.
Как сообщает РБК, кажется, что компании сейчас могут с помощью имеющихся на мобильном устройстве микрофона, фронтальной и обычной камеры прослушать и просмотреть все, что мы говорим или делаем. Например, многие, наверное, не раз замечали рекламу продуктов в социальных сетях, о которых они недавно упоминали рядом со своим устройством.
Кроме того, в наших смартфонах содержится огромное количество конфиденциальных данных, включая личные сообщения, фотографии и банковскую информацию.
Небрежным отношением к вопросу их сохранности могут воспользоваться киберпреступники, сталкеры и ревнивые супруги: с помощью специальных программ можно прослушивать телефонные звонки, получать текстовые сообщения (даже если они были удалены), устанавливать программное обеспечение и получать пароли, а также определять точное местоположение по GPS. Некоторые из так называемых "шпионских ПО" можно установить удаленно, не мешая работе телефона, то есть вы этого можете даже не заметить.
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